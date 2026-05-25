La regina Margherita di Danimarca ricoverata per un ematoma all'anca

ROMA, 25 MAG - La regina Margherita, 86 anni, che ha abdicato al trono danese due anni fa, è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta. Lo riporta l'agenzia stampa Ats. Una Tac ha rivelato "un significativo accumulo di sangue nell'anca, a seguito di una caduta", ha dichiarato il palazzo reale in un comunicato. La regina, che ha abdicato in favore del figlio maggiore, Federico, dovrebbe rimanere ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen per diversi giorni. "Sta bene, considerate le circostanze", ha aggiunto il palazzo. La regina Margherita, molto amata dai danesi per aver modernizzato la monarchia, ha dovuto affrontare numerosi problemi di salute negli ultimi anni. Si è sottoposta a un'angioplastica a metà maggio, che aveva richiesto diversi giorni di ricovero, e nel 2023 aveva dovuto affrontare un importante intervento chirurgico alla schiena.