VERONA, 07 SET - Diciotto cinghiali sono stati catturati nella notte tra sabato e domenica in un'area tra Torri del Benaco e la frazione di Albisano, nella sponda veronese del lago di Garda. A portare a termine l'operazione, gli agenti della Polizia provinciale con il supporto di un cacciatore della zona. Il branco è probabilmente lo stesso individuato nelle scorse settimane lungo alcune strade del paese gardesano. "È il numero più alto di capi catturati e rimossi in una sola operazione, avviata e conclusa in pochi giorni, con questo sistema - ha affermato il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini -. Ma uno strumento, senza personale competente e formato che lo sappia utilizzare al meglio, non ha alcuna efficacia per contenere il pericolo rappresentato dai cinghiali lungo la viabilità, anche in area urbana". Pochi giorni fa un ciclista è rimasto gravemente ferito dopo avere investito un cinghiale in una zona collinare di Verona. Da gennaio a fine agosto di quest'anno, grazie anche alla collaborazione dei cacciatori, nel solo Ambito territoriale di caccia Verona 2 "dei colli", che si sviluppa su diversi comuni, sono stati prelevati 161 capi nel contesto della cosiddetta attività "di controllo" del cinghiale, autorizzata di volta in volta dalla Provincia e attuabile durante tutto l'arco dell'anno attraverso diversi strumenti, dall'appostamento ai sistemi di cattura.
La Polizia provinciale di Verona cattura 18 cinghiali sul lago di Garda
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