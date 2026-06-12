ROMA, 12 GIU - La Nato ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. "Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della Kfor", ha dichiarato il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della Nato. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella Kfor. La Nato non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate.
La Nato ridurrà il contingente Kfor in Kosovo, 'sicurezza migliorata'
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