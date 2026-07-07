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La Nato acquista 10 nuovi aerei di sorveglianza dalla svedese Saab

STOCCOLMA, 07 LUG - La Nato acquisterà 10 nuovi aerei di sorveglianza Globaleye prodotti dalla svedese Saab che sostituiranno 14 aerei E-3 Awacs (Sentry) statunitensi, entrati in servizio negli anni '80 . "Stiamo ora portando le capacità di sorveglianza e controllo aereo della Nato a un nuovo livello" ha dichiarato il segretario generale della Nato Mark Rutte stamane, parlando con la stampa insieme al Primo Ministro svedese Ulf Kristersson: "É un momento di grosso orgoglio per la Svezia" ha rimarcato Kristersson, riportato dalla Tv svedese, Svt. Presente anche l'amministratore delegato della Saab, Micael Johansson.

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