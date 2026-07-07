STOCCOLMA, 07 LUG - La Nato acquisterà 10 nuovi aerei di sorveglianza Globaleye prodotti dalla svedese Saab che sostituiranno 14 aerei E-3 Awacs (Sentry) statunitensi, entrati in servizio negli anni '80 . "Stiamo ora portando le capacità di sorveglianza e controllo aereo della Nato a un nuovo livello" ha dichiarato il segretario generale della Nato Mark Rutte stamane, parlando con la stampa insieme al Primo Ministro svedese Ulf Kristersson: "É un momento di grosso orgoglio per la Svezia" ha rimarcato Kristersson, riportato dalla Tv svedese, Svt. Presente anche l'amministratore delegato della Saab, Micael Johansson.
La Nato acquista 10 nuovi aerei di sorveglianza dalla svedese Saab
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