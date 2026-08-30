KENNEDY STILL, 30 AGO - La Nasa ha lanciato nello spazio il suo telescopio Roman che avrà lo scopo di creare una mappa del cosmo e far luce su alcuni dei più grandi misteri della fisica, tra cui quelli della materia e dell'energia oscura. Questo strumento all'avanguardia è stato lanciato alle 7.26, ora locale, a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Kennedy Space Center in Florida, nel sud-est degli Stati Uniti, secondo il video trasmesso dall'agenzia spaziale americana.
La Nasa lancia il telescopio Roman per la mappatura del cosmo
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