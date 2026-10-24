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La mente del M1710 indagato per istigazione a delinquere aggravata

BRESCIA, 24 OTT - È indagato per istigazione a delinquere aggravata Youssef Siher, il 30enne di origini marocchine ritenuto la mente della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre', nata dopo i disordini della scorsa settimana. Il ricercatore è stato perquisito questa mattina e ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Già collaboratore dell'Ispi, ha svolto uno stage seguito da un periodo di collaborazione con il Fatto quotidiano interrotto però da circa un anno e mezzo.

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