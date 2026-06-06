La Knicks-mania di New York travolge il pupazzo Elmo, 'non è un vero tifoso'

WASHINGTON, 06 GIU - New York è in fermento per la partecipazione dei suoi amati Knicks alle finali della Nba. Tuttavia, un newyorkese doc si è messo nei guai con i tifosi della squadra di basket per non aver dichiarato apertamente il suo sostegno. Prima dell'inizio della serie di sette partite, infatti, Elmo, il famoso pupazzo rosso di 'Sesame Street' ha pubblicato un messaggio su X auspicando che "entrambe le squadre si divertano!" e ha scatenato l'ira dei tifosi. Addirittura qualcuno lo ha chiamato "traditore" sui social. "Elmo, non dimenticare le strade in cui sei cresciuto", ha scritto un altro in una delle risposte più gentili. Persino gli enti pubblici di New York si sono uniti al coro di attacchi al pupazzo. Il dipartimento di polizia lo ha paragonato ai suoi imitatori che accolgono i turisti a Times Square. "Proprio come a Times Square, pensiamo che questo Elmo sia un impostore", si legge nell'account ufficiale del Nypd. Alla fine il personaggio di Seame Street è stato costretto a rispondere con un messaggio ironico: "Knicks, cancellate quell'ultimo messaggio! Elmo non voleva Spur-onarvi!", gioco di parole tra la squadra dei San Antonio e il verbo 'to spur', speronarvi appunto.