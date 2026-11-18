ROMA, 18 NOV - Oggi la Knesset terrà le votazioni preliminari sui progetti di legge che abrogano le leggi approvate dal governo uscente del premier Benjamin Netanyahu, che hanno aumentato il potere politico sulla magistratura e sui media, in seguito all'elezione di Yashar Matan Kahana del Blocco del Cambiamento a presidente della Camera avvenuta ieri sera. Lo riportano i media israeliani. I progetti di legge annullerebbero le modifiche che hanno aumentato l'influenza politica sulle nomine giudiziarie, indebolito l'autorità del procuratore generale - consentendo al governo di ignorare i suoi pareri legali - e ampliato il controllo governativo sui media radiotelevisivi israeliani. L'abrogazione delle leggi era una promessa elettorale dei partiti del blocco guidato da Gadi Eisenkot, leader di Yashar. Detenendo la maggioranza insieme ai partiti arabi e con Kahana come presidente, il blocco controlla ora l'ordine del giorno della plenaria e si prevede che ottenga l'approvazione preliminare dei disegni di legge.
La Knesset comincia a smantellare la riforma giudiziaria di Netanyahu
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