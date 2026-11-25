TEL AVIV, 25 NOV - L'assemblea plenaria della Knesset ha approvato, in lettura preliminare, la proposta di istituire una Commissione statale d'inchiesta sul massacro del 7 ottobre 2023. La proposta passerà ora all'esame e al voto di una commissione parlamentare. Se approvata, tornerà nell'aula della Knesset per il voto in prima lettura.
La Knesset approva in lettura preliminare la commissione statale sul 7 ottobre
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