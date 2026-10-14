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La foto-risposta di Magi e Fratoianni a Meloni, un abbraccio in Transatlantico

ROMA, 14 OTT - Una foto in Transatlantico alla Camera, abbracciati e sorridenti. Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi e Nicola Fratoiani di Avs hanno ironicamente risposto alla premier Giorgia Meloni. In un passaggio del suo intervento in Aula, parlando dell'Ucraina e rivolgendosi alle opposizioni, la presidente del consiglio aveva detto: "Prima di mettere d'accordo Putin e Trump, provate a mettere d'accordo Magi e Fratoianni su un'unica risoluzione".

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