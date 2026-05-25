La difesa di Sempio deposita oggi le consulenze per 'smontare' le accuse

MILANO, 25 MAG - La difesa di Andrea Sempio a breve depositerà le consulenze per cercare di smontare le indagini che hanno portato la Procura di Pavia ad accusare il 38enne dell'omicidio di Chiara Poggi. Come riferito, saranno depositati ai pm, probabilmente già nel pomeriggio, gli esiti degli accertamenti medico-legali, sulle cause e il tempo della morte di Chiara, antropometrici per verificare se le impronte del killer siano compatibili con le dimensioni del piede dell'indagato, dattiloscopici sull'impronta '33'. Tra l'altro, ci sarà una memoria con documenti per contestualizzare i soliloqui di Sempio, mentre non verrà depositata la relazione personologica.