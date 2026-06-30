NEW YORK, 30 GIU - La Corte Suprema Usa mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
La Corte Suprema Usa contro Trump, mantiene lo ius soli
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