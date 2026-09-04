ROMA, 04 SET - La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali non possa essere utilizzata per le elezioni di midterm, assestando un duro colpo ai repubblicani dello Stato con l'inserimento di un referendum sul tema nella scheda elettorale di novembre. La decisione "non è solo orribile, ridicola e incostituzionale, ma non lascia nemmeno il tempo sufficiente per ripristinare la mappa precedente, dato che le elezioni sono ormai imminenti", ha scrittoil presidente Donald Trump su Truth, dando sfogo alla sua ira. "Il processo elettorale, come al solito, viene turbato in America! Il Missouri deve poter utilizzare la mappa in vigore appena un paio di mesi fa, durante le primarie. E' una giornata nera per la 'giustizia' in Missouri!", ha rincarato il tycoon. La decisione comporta che lo Stato userà i precedenti confini dei collegi per le elezioni autunnali. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo 'People Not Politicians Missouri', convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata concepita per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso Usa, il deputato Emanuel Cleaver. Che, ha stretto giro, ha rimarcato su X come alla fine abbia prevalso "la democrazia". La sentenza è giunta a ridosso della scadenza dell'8 settembre, termine ultimo fissato dallo Stato per definire la scheda elettorale delle elezioni generali.
La Corte Suprema del Missouri boccia la nuova mappa dei collegi, ira di Trump
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