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La Corte costituzionale spagnola apre la strada all'amnistia per Puigdemont

MADRID, 06 OTT - La Corte costituzionale spagnola ha accolto a maggioranza i ricorsi dei leader indipendentisti condannati per il reato di malversazione di fondi pubblici e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La decisione è stata approvata con 7 voti a favore e 5 contrari, secondo fonti giuridiche citate dal quotidiano La Vanguardia. La sentenza apre la strada all'applicazione del perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carles Puigdemont.

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