MADRID, 06 OTT - La Corte costituzionale spagnola ha accolto a maggioranza i ricorsi dei leader indipendentisti condannati per il reato di malversazione di fondi pubblici e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La decisione è stata approvata con 7 voti a favore e 5 contrari, secondo fonti giuridiche citate dal quotidiano La Vanguardia. La sentenza apre la strada all'applicazione del perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carles Puigdemont.
La Corte costituzionale spagnola apre la strada all'amnistia per Puigdemont
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