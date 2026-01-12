La Cina agli Usa, 'nell'Artico rispettiamo il diritto internazionale'

PECHINO, 12 GEN - Le attività della Cina nell'Artico, che puntano "a promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nella regione, sono in linea con il diritto internazionale". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in relazione alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Usa devono assumere il controllo della Groenlandia per impedire a Cina e Russia di appropriarsi del territorio artico danese. Il diritto e la libertà di tutti i Paesi di svolgere attività nell'Artico in conformità con la legge "devono essere pienamente rispettati", ha aggiunto la portavoce, nel corso del briefing quotidiano. Mao ha anche osservato che l'Artico "coinvolge gli interessi generali della comunità internazionale e che gli Stati Uniti non dovrebbero usare altri Paesi come pretesto per perseguire i propri interessi".