NEW YORK, 21 SET - La Casa Bianca lancia la 'Trump TV', una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Donald Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di Cnn, Msnow e Politico. Trump TV proporrà "i migliori video, gli interventi più importanti e i momenti salienti da non perdere, in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale".
++ La Casa Bianca lancia la 'Trump TV' dedicata agli eventi dell'amministrazione ++
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