PECHINO, 01 OTT - La Casa Bianca ha escluso ancora la Cnn dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, inasprendo lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MsNow e Politico. La Cnn, designata per viaggiare con Trump in base alla rotazione dei media diffusa domenica dalla Casa Bianca, è stata però depennata dalla visita del tycoon all'impianto di autocarri a Denton, in Texas, seguita dal discorso a Durant, in Oklahoma. "Una palese violazione di primo emendamento e giusto processo", ha detto Theodore Boutrous, legale della Cnn.
La Casa Bianca esclude ancora la Cnn dal press pool
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