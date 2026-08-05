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La Camera approva il decreto legge giustizia con 165 sì, è legge

ROMA, 05 AGO - La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza-migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto, introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo.

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