ROMA, 14 OTT - "Quella notte ci siamo divertiti così". É quanto avrebbero sostanzialmente detto gli autori delle aggressioni delle minicar davanti agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio di questa notte. I due sono stati individuati dopo le indagini dei carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani.
La banda della minicar, 'quella notte ci siamo divertiti così'
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