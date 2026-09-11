ROMA, 11 SET - La maggioranza - secondo quanto si apprende - sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di FdI sui 'cespugli' per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6mila e 7mila anzichè tra 9 e 10mila.
L. elettorale, verso abbassamento a minimo 6mila firme per i nuovi partiti
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