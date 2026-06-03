Kuwait, una persona uccisa e diversi feriti nell'attacco iraniano

ROMA, 03 GIU - Una persona è rimasta uccisa nell'attacco iraniano al Kuwait. Lo ha reso noto il ministero del Kuwait. Il Paese questa mattina ha attivato un piano di emergenza nel suo aeroporto internazionale dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall'autorità per l'aviazione civile del Paese. L'attacco ha anche causato diversi feriti e gravi danni a diverse strutture aeroportuali. I voli sono stati sospesi temporaneamente e dirottati verso aeroporti alternativi, per poi essere riattivati poche ore dopo.