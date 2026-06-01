Kuwait, 'siamo sotto attacco di missili e di droni'

ROMA, 01 GIU - Lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree "stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili". Lo scrive Al-Jazeera. Se si sentono rumori di esplosioni, si tratta del risultato dell'intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto l'esercito. Giovedì, il Kuwait aveva segnalato un attacco simile, che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le Guardie Rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul suo territorio.