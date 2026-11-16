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Kushner, 'progressi sull'Ucraina, accordo richiederà decisioni difficili'

NEW YORK, 16 NOV - "Un accordo definitivo richiederà decisioni difficili. Tuttavia, stiamo compiendo dei progressi - in stretto coordinamento con Russia, Ucraina ed Europa - verso un esito in grado di porre fine a questa guerra, rafforzare la sicurezza europea e gettare le basi per una pace duratura". Lo ha scritto l'inviato Usa e genero di Donald Trump, Jared Kushner, su X.

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