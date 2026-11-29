WASHINGTON, 29 NOV - "Un passo positivo nella giusta direzione. Resta ancora molto lavoro da fare, ma ogni passo avanti è importante". Così l'inviato speciale di Donald Trump, Jared Kushner ha commentato su X la notizia che Israele ha autorizzato il dispiegamento della Forza di stabilizzazione a Gaza.
Kushner, 'forza di stabilizzazione a Gaza è un passo nella giusta direzione'
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