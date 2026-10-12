ROMA, 12 OTT - Una ragazzina di 13 anni era tra le tre persone uccise in un attacco russo contro un'abitazione nei pressi della città di Kramatorsk, in prima linea nell'Ucraina orientale, secondo quanto riferito dalle autorità. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadym Filashkin, ha dichiarato che un'abitazione nella zona di Cherkaske è stata colpita da munizioni a grappolo, accusando la Russia di "un tentativo deliberato" di aumentare le vittime civili.
Kiev, 'un'adolescente tra i 3 morti in raid russo su una casa a Kramatorsk'
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