Kiev sotto attacco missilistico, incendi in città

ROMA, 02 GIU - I russi stanno attaccando Kiev con missili e la difesa aerea è in funzione: nella capitale ucraina si sono sentite potenti esplosioni. Lo riporta la stampa ucraina. "Razzi su Kiev!" si legge in un post dell'aeronautica. "Esplosioni in città. Le forze di difesa aerea sono in azione! Restate nei rifugi!" - si legge in un messaggio su Telegram del sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko. Come riportato da Ukrinform, il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva messo in guardia dalla possibilità di un massiccio attacco di Mosca. Al momento vengono segnalati degli incendi in città. Nel distretto di Podilskyi, scrive Ukrinform, alcune auto sono in fiamme a seguito dell'attacco; in un altro indirizzo, frammenti di razzo sono caduti sul tetto di una casa, provocando un incendio e rompendo i vetri delle finestre. In un'altra località del distretto di Obolon, è stato segnalato un incendio all'interno di un edificio in costruzione. In via preliminare, non si registrano vittime. I servizi di emergenza stanno intervenendo.