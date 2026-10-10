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Kiev, 'saliti a 15 i morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia, tra cui 3 bambini'

ROMA, 10 OTT - Il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Zaporizhzhia, avvenuto questa mattina, è salito a 15 persone, tra cui tre bambini. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il co-presidente del Consiglio di difesa della regione di Zaporizhzhia Ivan Fedorov. «Nelle prime ore di questa mattina, le forze russe hanno sganciato cinque bombe aeree guidate su quartieri residenziali della capitale regionale. Due hanno colpito edifici residenziali», ha indicato la polizia nazionale in un comunicato.

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