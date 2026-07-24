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Kiev, salgono a 10 i morti e un centinaio di feriti per raid russo

ROMA, 24 LUG - Sale a 10 morti e circa un centinaio di feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Sono stati avviati due procedimenti penali in relazione all'incidente. Lo afferma il procuratore generale Ruslan Kravchenko su Telegram, ripreso dai media ucraini.

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