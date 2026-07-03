ROMA, 03 LUG - Il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio è salito a 30. Lo ha riferito il Servizio statale per le emergenze, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Kiev: recuperati altri 3 corpi. Il bilancio delle vittime sale a 30 persone", si legge nel comunicato.
Kiev, sale a 30 il bilancio dei morti nell'attacco russo di ieri
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