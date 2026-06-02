Kiev, sale a 13 il numero dei morti in Ucraina per i raid russi

ROMA, 02 GIU - Il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina è salito a 13: lo afferma il ministero degli Interni ucraino. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita in quella che le autorità hanno definito "una notte difficile" per la città. 35 persone sono rimaste ferite a Dnipro. Altre quattro persone sono state uccise a Kiev e oltre 60 residenti sono rimasti feriti. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere gli incendi in sei diverse zone della capitale.