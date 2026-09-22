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Kiev, raid russo su azienda nel Dnepr, 4 morti

ROMA, 22 SET - Quattro persone sono rimaste uccise e altre sei ferite nel raid russo contro un'azienda nel Dnepr. A aggiornare il bilancio Oleksandr Ganzha, capo del dipartimento di polizia regionale di Dnipropetrovsk, come riportano i media locali. "Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie dell'azienda danneggiata da un attacco nemico. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", affermano i soccorritori. Gli attacchi russi continuano mentre oggi il leader ucraino Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump a amrgine dell'assemblea Onu per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici.

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