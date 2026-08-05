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Kiev ordina l'evacuazione di Kramatorsk per i raid russi

KIEV, 05 AGO - Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. "Si tratta di una decisione difficile ma necessaria. La situazione della sicurezza sta peggiorando, quindi è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia degli attacchi russi", ha dichiarato Vadym Filashkin, governatore della regione di Donetsk, aggiungendo che 525 bambini e i loro tutori saranno evacuati con la forza.

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