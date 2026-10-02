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Kiev, 'i russi hanno bombardato di nuovo il ponte sud della città'

ROMA, 02 OTT - I russi hanno attaccato di nuovo, in pieno giorno, il Ponte Sud di Kiev. Lo afferma il sindaco della capitale Vitali Klitschko. "Il Southern Bridge è stato colpito di nuovo. Ricordiamo che il ponte è attualmente chiuso al traffico veicolare e metropolitano a seguito di diversi attacchi nemici", ha osservato.

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