Kiev conferma, 'nostro il drone su Costanza, è stato deviato dai russi'

ROMA, 05 GIU - Kiev ha confermato che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino, e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. "Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina ucraina, sotto l'effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. La Marina ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili", si legge in un post su Facebook della Marina di Kiev.