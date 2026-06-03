Kiev, 'colpite navi nel porto di Kronstadt vicino San Pietroburgo'

ROMA, 03 GIU - Le forze di difesa ucraine hanno colpito navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, nella regione di Leningrado, vicino San Pietroburgo. Lo afferma lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Rbc. E' il secondo attacco nella regione dove oggi comincia il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), che vedrà la presenza del presidente russo Vladimir Putin.