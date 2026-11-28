ROMA, 28 NOV - Le forze ucraine hanno condotto un attacco riuscito contro una struttura operativa dell'unità russa d'élite per droni "Rubicon" a Berdyansk, nell'oblast di Zaporizhzhia sotto occupazione russa. Lo ha rivendicato su Telegram il Gruppo di Forze Sud, sottolineando che "secondo le stime preliminari, le perdite tra le fila nemiche potrebbero superare i 30 morti e i 70 feriti".
Kiev, 'colpita unità di élite russa a Berdyansk, 30 morti e 70 feriti'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...