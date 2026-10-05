ROMA, 05 OTT - I russi hanno sferrato tre attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le principali città ucraine e spingere i residenti a fuggire.
Kiev, 'attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, 3 morti'
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