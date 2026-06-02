Kiev, 17 finora le vittime dei raid russi, si scava tra le macerie

ROMA, 02 GIU - Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie portando a 11 il numero dei morti. Lo riporta Ukrainsla Pravda citando le autorità locali. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti.