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Kiev, '13 morti in un attacco russo contro un treno a Dnipro'

ROMA, 29 OTT - Almeno 13 persone sono morte in un attacco russo contro un treno a Dnipro. Lo hanno riferito le autorità ucraine. "Tragedia a Dnipro. Un drone ha colpito un treno civile. Molti morti. Diversi feriti", ha riferito su Telegram il sindaco di Dnipro Boris Filatov. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, "13 persone sono state uccise nell'attacco russo a Dnipro. Almeno cinque i feriti".

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