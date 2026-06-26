MILANO, 26 GIU - Kean, uno dei giovani milanesi rimasto gravemente ferito nella strage di Crans-Montana, ha lasciato dopo mesi l'ospedale Niguarda di Milano. Lo ha scritto sulle sue pagine social la madre. "Finalmente siamo a casa. Dopo mesi che ci sono sembrati infiniti, oggi Kean ha varcato la porta di casa - ha scritto -. Non riesco a descrivere l'emozione di questo momento. Tornare a casa era il sogno che ci ha dato forza ogni giorno, nei momenti più difficili, quando tutto sembrava lontanissimo". La madre del ragazzo, che è studente del liceo Virgilio ed è rimasto ferito insieme ad altri tre compagni di scuola nella notte di Capodanno ha però spiegato che, "questo non è il traguardo, è un nuovo inizio". " Da oggi inizia un'altra fase del nostro cammino. Kean dovrà continuare ad affrontare controlli, medicazioni, tanta riabilitazione e un importante intervento chirurgico che speriamo possa aiutarlo a recuperare il più possibile la funzionalità della mano - ha sottolineato -. Sarà un percorso lungo, fatto di sacrifici, pazienza e piccoli grandi traguardi. Sappiamo che ci saranno ancora giorni difficili, ma affrontarli da casa, con il calore della famiglia, è una forza che non ha prezzo". "Oggi ci concediamo un momento di felicità. Domani torneremo a lottare, un passo alla volta, con la stessa determinazione che Kean ci ha insegnato ogni giorno - ha concluso -. Le fiamme hanno lasciato segni profondi sul suo corpo, ma non sono riuscite a spegnere la sua voglia di vivere".
Kean, uno dei giovani milanesi ferito a Crans-Montana lascia l'ospedale
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