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Katz minaccia di 'evacuare' Gaza City se Hamas rapisce un israeliano

GERUSALEMME, 22 SET - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato oggi di svuotare Gaza City di tutti i suoi abitanti se il gruppo palestinese Hamas rapirà nuovamente cittadini israeliani, come accaduto durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. "Se anche un solo soldato o civile israeliano venisse rapito, Gaza City verrà evacuata e i suoi milioni di abitanti saranno tutti evacuati", ha dichiarato Katz durante una cerimonia in commemorazione della guerra arabo-israeliana del 1973. Lo sfollamento forzato di una popolazione civile costituisce probabilmente un crimine di guerra secondo il diritto internazionale. Prima dello scoppio della guerra che l'ha devastata, Gaza City contava circa 700.000 abitanti.

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