ROMA, 26 LUG - Katy Perry contro la Casa Bianca. In un post pubblicato su X, la cantante si è scagliata contro l'uso non autorizzato del suo successo del 2010 'Firework' in un video su TikTok riguardante attacchi militari Usa. "Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere 'Firework' usata sull'account TikTok della Casa Bianca come colonna sonora per filmati di attacchi militari. Non ho approvato questo, non mi è stato chiesto e non lo tollero assolutamente", scrive su X. "Ho scritto questa canzone per essere un inno di speranza, guarigione e forza interiore per le persone che stanno attraversando i loro momenti personali più bui", ha continuato Perry. "Vedere un messaggio di autostima e di incoraggiamento usato come arma per fare da colonna sonora a distruzione e violenza è una completa violazione di tutto ciò che la mia canzone rappresenta". E conclude: "La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra". Come ricorda Tmz , il video pubblicato dalla Casa Bianca mostrava diverse sequenze di operazioni militari statunitensi, con immagini di un attacco contro un luogo non identificato e delle esplosioni che ne sono seguite, senza fornire alcun contesto.
Katy Perry contro la Casa Bianca, 'non usate la mia musica per celebrare la guerra'
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