SANTIAGO DEL CILE, 24 SET - Il presidente del Cile, José Antonio Kast, ha incontrato a New York la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, per discutere della situazione dei venezuelani presenti in Cile e della riattivazione dei rapporti diplomatici e consolari tra i due Paesi. L'incontro è avvenuto dopo il ripristino dei rapporti consolari, annunciato ad agosto. "Noi sosteniamo la ricostruzione del Venezuela", ha dichiarato Kast, aggiungendo che nei prossimi mesi saranno compiuti passi per ripristinare pienamente il funzionamento delle istituzioni venezuelane. Secondo il presidente cileno, Rodríguez ha indicato la volontà di procedere verso nuove elezioni dopo la ricostruzione del Paese e il superamento di alcune emergenze. Al centro del colloquio ci sono stati anche i problemi di documentazione e regolarizzazione che riguardano migliaia di cittadini venezuelani in Cile. Kast ha inoltre affermato che altri Paesi sudamericani stanno avanzando verso il ripristino dei rapporti diplomatici con Caracas.
Kast incontra Delcy Rodríguez, al centro del colloquio migranti e rapporti con Caracas
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