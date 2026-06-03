Kangujam, 'i bambini pagano il prezzo più alto per la crisi climatica'

VENEZIA, 03 GIU - "La crisi climatica non è più un monito, è qui. E i bambini stanno pagando il prezzo più alto per un problema che non hanno creato". Lo ha dichiarato stamani Licypriya Kangujam, 14enne attivista climatica indiana, ospite della seconda edizione della Venice Climate Week, inaugurata stamani a Venezia. In tutto il mondo, ha sottolineato, "ci sono bambini che crescono in un periodo di incertezze. Abbiamo ereditato un pianeta dove ci sono ondate di caldo sempre più mortali e siccità. A Manipur abbiamo visto degli eventi climatici disastrosi e non è possibile riuscire a predirli. Ci sono foreste che scompaiono - ha proseguito -, le risorse idriche scompaiono e i lavoratori della terra hanno problemi a lavorare. Il cambiamento climatico non è solo una minaccia per il nostro ambiente, sta minacciando anche le nostre tradizioni, il nostro futuro". E a Venezia "il cambiamento climatico bussa alla porta tutti i giorni - ha proseguito la giovane attivista -. Il livello del mare cresce sempre di più, l'acqua una volta era prosperità e ora porta incertezza. Venezia è simbolo globale di ciò che è in pericolo. Noi chiediamo di agire con urgenza - ha concluso -, l'urgenza richiesta da questa crisi climatica, che non aspetterà le prossime elezioni o il prossimo summit, perché ogni giorno fa aumentare il problema, e la soluzione sarà sempre più difficile".