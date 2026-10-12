LUSSEMBURGO, 12 OTT - "Ho sentito la mia controparte saudita, per esprimere le nostre consiglianze dopo l'attacco degli Houthi, la loro richiesta è che l'Ue rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab al-Mandab". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo.
Kallas, 'Riad chiede di rafforzare Aspides, unire le forze nel Mar Rosso'
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