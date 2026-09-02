WICKLOW, 02 SET - "Anche oggi, durante la discussione sull'Ucraina, molti hanno sottolineato che dobbiamo davvero limitare il rilascio dei visti turistici (per i russi e bielorussi, ndr). Spetta ovviamente alle autorità tedesche confermare o smentire questa notizia, ma se fosse vera, dimostrerebbe molto chiaramente che i visti sono uno strumento utilizzato da coloro che cercano di danneggiare l'Unione Europea". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.
Kallas, 'necessario limitare i visti turistici per i russi'
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