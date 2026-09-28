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Kallas, l'Ucraina potrebbe beneficiare dei fondi residui del Safe

BRUXELLES, 28 SET - "L'Ucraina potrebbe inoltre beneficiare di un importo massimo di 20 miliardi attingendo ai fondi residui previsti dall'iniziativa Safe per la difesa". Lo ha detto l'Alta rappresentante per gli Affari esteri Ue Kaja Kallas nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Difesa

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