Kallas domani in Pakistan, incontri con i vertici di Islamabad

BRUXELLES, 31 MAG - Domani giugno l'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas si recherà a Islamabad, in Pakistan, per una visita bilaterale e per l'ottavo Dialogo strategico Ue-Pakistan. Kallas incontrerà il presidente Asif Ali Zardari, il primo ministro Mian Muhammad Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate, il feldmaresciallo Asim Munir. L'ottavo dialogo strategico Ue-Pakistan sarà copresieduto da Kallas e dal vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Pakistan Mohammad Ishaq Dar. L'incontro avviene mentre sono in corso i negoziati tra Usa e Iran, con la mediazione di Islamabad.