ATLANTA, 30 OTT - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov non ha mostrato alcun segnale di apertura nel corso del G20 ad Atlanta. Lo ha dichiarato all'Afp l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas. "No", ha risposto quando le è stato chiesto se il ministro russo avesse fornito una qualche indicazione sulla volontà di Mosca di negoziare, aggiungendo che "naturalmente ha avanzato molte menzogne, molte tesi false che siamo poi riusciti a smentire".
Kallas, 'da Lavrov menzogne al G20, nessun segnale di apertura'
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