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Kabul, 'centinaia morti in raid su centro medico'. Pakistan nega

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NEW DELHI, 17 MAR - Il governo talebano al potere in Afghanistan afferma che "almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul": lo scrive la Reuters sul suo sito web aggiungendo che "il Pakistan ha respinto l'affermazione definendola falsa e fuorviante" e ha dichiarato di aver "colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo". Hamdullah Fitrat, vice portavoce dei talebani, afferma invece che un attacco è avvenuto lunedì sera prendendo di mira l'ospedale statale Omid e che "gran parte° della struttura "è stata distrutta".

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